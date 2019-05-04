Семеро людей загинули під час аварії військового вертольота в Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Військовий вертоліт, на борту якого знаходилося сім осіб, зазнав аварії в суботу в Венесуелі. Про це повідомив у своєму Twitter мер муніципалітету Ель-Атілью в штаті Міранда Еліас Сайє, передає УНН.
За його словами, ведуться пошукові роботи.
Як повідомляє газета El Nacional, інцидент стався в суботу біля вертолітного майданчика в районі Оріпото. Очевидці розповіли, що чули вибухи.
Як зазначає видання, серед загиблих — майор Алексіс Алехандро Авіла Герреро, капітан Карлос Рамірес Давіла, майор Хасінто Ренгіфо Родрігес, підполковник Томас Ортега Валеро, капітан Сезар Баррето, капітан Феліпе Амайя і підполковник Жозе Баманчо, командир Жозе Бетанкур.
Відомостей про причини авіакатастрофи оприлюднено не було, офіційне підтвердження інформації про загибель військовослужбовців поки не надходило.
Helicóptero del Ejército cayó esta mañana en zona verde en #Oripoto específicamente #ElVolcán con 7 pasajeros a bordo. Nuestro equipo de @PC_ElHatillo apoyando labores de búsqueda. #AlertaElHatillo— Elías Sayegh (@eliasayegh) 4 травня 2019 р.
Нагадуємо, ЗМІ дізналися, що США втратили шанс налаштувати армію Венесуели проти Мадуро.