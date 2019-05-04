Семь человек погибли при крушении военного вертолета в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Военный вертолет, на борту которого находилось семь человек, потерпел крушение в субботу в Венесуэле. Об этом сообщил в своем Twitter мэр муниципалитета Эль-Атилью в штате Миранда Элиас Сайе, передает УНН.
По его словам, ведутся поисковые работы.
Как сообщает газета El Nacional, инцидент произошел в субботу возле вертолетной площадки в районе Орипото. Очевидцы рассказали, что слышали взрывы.
Как отмечает издание, среди погибших — майор Алексис Алехандро Авила Герреро, капитан Карлос Рамирес Давила, майор Хасинто Ренгифо Родригес, подполковник Томас Ортега Валеро, капитан Сезар Баррето, капитан Фелипе Амайя и подполковник Жозе Баманчо, командир Жозе Бетанкур.
Сведений о причинах авиакатастрофы обнародовано не было, официального подтверждения информации о гибели военнослужащих пока не поступало.
Helicóptero del Ejército cayó esta mañana en zona verde en #Oripoto específicamente # ElVolcán con 7 pasajeros a bordo. Nuestro equipo de @PC_ElHatillo apoyando labores de búsqueda. #AlertaElHatillo— Elías Sayegh (@eliasayegh) 4 мая 2019
Напоминаем, СМИ узнали, что США потеряли шанс настроить армию Венесуэлы против Мадуро.