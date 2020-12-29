Селезньов: технічна поразка України в Люцерні - це "авантюра Швейцарії"

“Маячня. Чиста маячня. Є футбол, а є біляфутбол. Це був біляфутбол. Не мають права забирати очки, якщо матч не зіграний. Це маячня. Повинні були грати, Україна була згодна. По-людськи повинні були грати. Але УЄФА виніс вердикт. Не можна було не відбутися цьому матчу.

Ця авантюра Швейцарії досі є. Або так вони сильно хотіли... Не знаю. Для мене це незрозуміле рішення. Вони не скасують це рішення. Рішення прийнято. Але наша збірна буде йти вперед, це правильно”, — сказав Селезньов.

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Нагадаємо, що УАФ оскаржила технічну поразку України в Лозанні.

І CAS вже зареєстрував апеляцію.

Також нагадаємо, ФК “Наполі” успішно оскаржив рішення про технічну поразку через ситуацію з COVID-19. І це, за словами Мирона Маркевича, дає Україні ще більше надії на перемогу в Лозанні.