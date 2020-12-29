Селезнев: техническое поражение Украины в Люцерне - это "авантюра Швейцарии"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Нападающий “Колоса” Евгений Селезнев поделился мнением о техническом поражении сборной Украины в ЛН от Швейцарии, передаёт УНН со ссылкой на Tribuna.
“Бред. Чистый бред. Есть футбол, а есть околофутбол. Это был околофутбол. Не имеют права забирать очки, если матч не сыгран. Это бред. Должны были играть, Украина была согласна. По-человечески должны были играть. Но УЕФА вынес вердикт. Нельзя было не состояться этому матчу.
Эта авантюра Швейцарии до сих пор есть. Или так они сильно хотели... Не знаю. Для меня это непонятное решение. Они не отменят это решение. Решение принято. Но наша сборная будет идти вперед, это правильно”, — сказал Селезнев.
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Напомним, что УАФ оспорила техническое поражение Украины в Лозанне.
И CAS уже зарегестрировал аппеляцию.
Также напомним, ФК “Наполи” успешно обжаловал решение о техническом поражении из-за ситуации с COVID-19. И это, по словам Мирона Маркевича, даёт Украине ещё больше надежды на победу в Лозанне.