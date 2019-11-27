Секс-скандал: уряд звільнив Клітіну з посади заступника міністра інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Уряд звільнив Олександру Клітіну з посади заступника міністра інфраструктури. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури.
“Сьогодні, 27 листопада 2019 року, Кабінет Міністрів України прийняв низку кадрових рішень. Так, Урядом звільнено Клітіну Олександру Петрівну з посади заступника Міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що на наступному засіданні уряду звільнить свою заступницю Клітіну через секс-скандал.
Як раніше повідомляв УНН, Олександра Клітіна стала заступником міністра інфраструктури 18 вересня.