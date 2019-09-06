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Секретарю міськради Борисполя, якого Зеленський назвав розбійником, оголосили підозру

Секретарю міськради Борисполя, якого Зеленський назвав розбійником, оголосили підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Секретарю Бориспільської міської ради Київської області Ярославу Годунку повідомлено про підозру у вчиненні хуліганських дій. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

"Сьогодні, 6 вересня, прокурором Київської області повідомлено про підозру секретарю Бориспільської міської ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 296 КК України, тобто в грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю", - йдеться в повідомленні.

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За даними слідства, посадовець 29 серпня поточного року у приміщенні Бориспільської міської ради Київської області підійшов до потерпілого та без будь-якого пояснення взяв його за шию і, утримуючи чоловіка в такому положенні, почав завдавати численні удари, виражаючись при цьому нецензурною лайкою у присутності інших осіб.

Після нанесення чергових ударів потерпілий впав на підлогу, а підозрюваний депутат органу місцевого самоврядування сів на нього зверху та продовжував бити. Як зазначається, після досягнення своєї мети, спричинивши потерпілому чоловіку видимих тілесних ушкоджень, припинив свої злочинні дії та покинув місце події.

"Таким чином встановлено наявність достатніх підстав для повідомлення секретарю Бориспільської міської ради про підозру в інкримінованому злочині. Досудове розслідування триває", - повідомили у прокуратурі.

Як повідомляв УНН, 10 липня під час робочої наради у Борисполі на Київщині Президент України Володимир Зеленський вигнав з наради секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником". Після того Годунок зробив заяву, що буде позиватися до суду.

Українські Національні Новини

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