Справу щодо нападу секретаря міськради Борисполя на активіста перекваліфікували
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження за фактом нападу секретаря Бориспільської міської ради на активіста, передає УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
"В ході розслідування вказаного кримінального провадження, допиту свідків, перегляду записів з камер відеоспостереження та проведення слідчих експериментів, слідчий вбачає в діях чоловіка наявні ознаки хуліганських дій, у зв'язку з чим виніс постанову про його перекваліфікацію на злочин, передбачений ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі матеріали зазначеного кримінального провадження направлені до прокуратури для вивчення та погодження повідомлення про підозру правопорушнику.
Як повідомляв УНН, у будівлі Бориспільської міської ради секретар міськради Ярослав Годунок побився з активістом Ігорем Петровскісом.
Напад секретаря на активіста був кваліфікований за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 10 липня під час робочої наради у Борисполі на Київщині Президент України Володимир Зеленський вигнав з наради секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником". Після того Годунок зробив заяву, що буде позиватися до суду.