Дело о нападении секретаря горсовета Борисполя на активиста переквалифицировали
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Полиция переквалифицировала уголовное производство по факту нападения секретаря Бориспольского городского совета на активиста, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
"В ходе расследования указанного уголовного производства, допроса свидетелей, просмотра записей с камер видеонаблюдения и проведения следственных экспериментов, следователь усматривает в действиях мужчины имеющиеся признаки хулиганских действий, в связи с чем вынес постановление о его переквалификации на преступление, предусмотренное ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время материалы данного уголовного производства направлены в прокуратуру для изучения и согласования сообщение о подозрении правонарушителю.
Как сообщал УНН, в здании Бориспольского городского совета секретарь горсовета Ярослав Годунок подрался с активистом Игорем Петровскисом.
Нападение секретаря на активиста было квалифицировано по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 10 июля в ходе рабочего совещания в Борисполе Киевской области Президент Украины Владимир Зеленский выгнал из совещания секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, назвав его "разбойником". После того Годунок сделал заявление, что будет обращаться в суд.