Секретарю горсовета Борисполя, которого Зеленский назвал разбойником, объявили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Секретарю Бориспольского городского совета Киевской области Ярославу Годунку сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
"Сегодня, 6 сентября, прокурором Киевской области сообщено о подозрении секретарю Бориспольского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины, то есть в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, чиновник 29 августа текущего года в помещении Бориспольского городского совета Киевской области подошел к потерпевшему и без какого-либо объяснения взял его за шею и, удерживая мужчину в таком положении, начал наносить многочисленные удары, выражаясь при этом нецензурной бранью в присутствии других лиц.
После нанесения очередных ударов потерпевший упал на пол, а подозреваемый депутат органа местного самоуправления сел на него сверху и продолжал бить. Как отмечается, после достижения своей цели, причинив пострадавшему мужчине видимые телесные повреждения, прекратил свои преступные действия и покинул место происшествия.
"Таким образом, установлено наличие достаточных оснований для сообщения секретарю Бориспольского городского совета о подозрении в инкриминируемом преступлении. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, 10 июля в ходе рабочего совещания в Борисполе Киевской области Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, назвав его "разбойником". После того Годунок сделал заявление, что будет обращаться в суд.