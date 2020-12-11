Секретар РНБО: ситуація в Білорусі небезпечна для України

“Ситуація в Білорусі, ситуація, яка розгортається сьогодні в Молдові... Ми не знаходимося в космічному просторі. Це все відбувається поруч із нашим кордоном, і для нас це дуже небезпечно. Перш за все — ситуація в Білорусі, адже вона є партнером РФ. У них там по-іншому все це (мова про ООС на Донбасі — ред.) називається. У них є спільні зобов’язання. І у нас велике занепокоєння з питання, якщо військові (РФ — ред.) зайдуть на територію Білорусі у великій кількості. Для нас це буде викликом”, — сказав Данілов.

Додамо, що раніше секретар РНБО заявляв, що після виборів у Молдові Росія може ввести свої війська в Білорусь.

Нагадаємо, у вересні Лукашенко розповів про своє прохання до Путіна надати “деякі види озброєння” Білорусі.