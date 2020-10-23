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Данілов: після 1 листопада Росія може зайти своїми військами в Білорусь

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Подальші дії Російської Федерації будуть залежати від того, як розвиватиметься ситуація після виборів в Республіці Молдові 1 листопада. Так, РФ може зайти своїми військами на територію Білорусі. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, виступаючи на Київському безпековому форумі, передає кореспондент УНН.

“Повертаючись до питання, чи зможе український народ отримати перемогу? Дуже складно сказати, тому що РФ буде робити все від неї залежне для того, щоб впливати на ці процеси. Вони впливали там постійно, впливали через економічні чинники, зараз вони будуть вирішувати питання в залежності від того, як буде розвиватись ситуація після 1 листопада — виборів в Молдові. Ми вважаємо, що вони можуть увійти в більш жорстоку ситуацію і заходити своїми військами на території Білорусі”, — заявив Данілов.

З його слів, це може бути великим викликом не лише для України, але і для Литви і Польщі.

“Ми постійно маємо спілкування, постійно маємо розмови з моїми візаві з Литви і Польщі з цього питання, нас це дуже турбує”, — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко повідомив, що звертався до Володимира Путіна з приводу нового озброєння для “зміцнення Союзної держави”.

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