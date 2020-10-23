Данілов: після 1 листопада Росія може зайти своїми військами в Білорусь

“Повертаючись до питання, чи зможе український народ отримати перемогу? Дуже складно сказати, тому що РФ буде робити все від неї залежне для того, щоб впливати на ці процеси. Вони впливали там постійно, впливали через економічні чинники, зараз вони будуть вирішувати питання в залежності від того, як буде розвиватись ситуація після 1 листопада — виборів в Молдові. Ми вважаємо, що вони можуть увійти в більш жорстоку ситуацію і заходити своїми військами на території Білорусі”, — заявив Данілов.

З його слів, це може бути великим викликом не лише для України, але і для Литви і Польщі.

“Ми постійно маємо спілкування, постійно маємо розмови з моїми візаві з Литви і Польщі з цього питання, нас це дуже турбує”, — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко повідомив, що звертався до Володимира Путіна з приводу нового озброєння для “зміцнення Союзної держави”.



