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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Данилов: после 1 ноября Россия может зайти своими войсками в Беларусь

Данилов: после 1 ноября Россия может зайти своими войсками в Беларусь

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Дальнейшие действия Российской Федерации будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация после выборов в Республике Молдова 1 ноября. Так, РФ может зайти своими войсками на территорию Беларуси. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, выступая на Киевском форуме по безопасности, передает корреспондент УНН.

"Возвращаясь к вопросу, сможет ли украинский народ одержать победу? Очень сложно сказать, потому что РФ будет делать все от нее зависящее для того, чтобы влиять на эти процессы. Они влияли там постоянно, влияли через экономические факторы, сейчас они будут решать вопрос в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после 1 ноября - выборов в Молдове. Мы считаем, что они могут войти в более жестокую ситуацию и заходить своими войсками на территории Беларуси", - заявил Данилов.

По его словам, это может быть большим вызовом не только для Украины, но и для Литвы и Польши.

"Мы постоянно имеем общение, постоянно имеем разговоры с моим визави из Литвы и Польши по этому вопросу, нас это очень беспокоит", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее Александр Лукашенко сообщил, что обращался к Владимиру Путину по поводу нового вооружения для "укрепления Союзного государства".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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