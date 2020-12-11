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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 70617 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 93411 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114751 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149888 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198363 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194705 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281832 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 331695 просмотра

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Секретарь СНБО: ситуация в Беларуси опасна для Украины

Секретарь СНБО: ситуация в Беларуси опасна для Украины

Киев  •  УНН

 • 20855 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Совместные действия лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина для “укрепления Союзного государства” в виде предоставления вооружения для Беларуси, а также возможное введение войск РФ на территорию соседнего государства опасны для Украины. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

“Ситуация в Беларуси, ситуация, которая разворачивается сегодня в Молдове ... Мы не находимся в космическом пространстве. Это все происходит рядом с нашей границей, и для нас это очень опасно. Прежде всего — ситуация в Беларуси, ведь она является партнером РФ. У них там по-другому все это (речь об ООС на Донбассе — ред.) называется. В них есть общие обязательства. И у нас большое беспокойство по вопросу, если военные (РФ — ред.) зайдут на территорию Беларуси в большом количестве. Для нас это будет вызовом”, — сказал Данилов.

Добавим, что ранее секретарь СНБО заявлял, что после выборов в Молдове Россия может ввести свои войска в Беларусь.

Напомним, в сентябре Лукашенко рассказал о своей просьбе к Путину предоставить “некоторые виды вооружения” Беларуси.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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