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Секретар РНБО прокоментував позицію влади щодо “Мотор Січі”

Секретар РНБО прокоментував позицію влади щодо “Мотор Січі”

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк прокоментував позицію влади щодо оборонної компанії “Мотор Січ” і обговорення цього питання із радником президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джоном Болтоном. Про це Данилюк розповів виданню Радіо Свобода, передає УНН.

“Так, дійсно, ми це обговорювали... Я теж згоден, що Україна... Ну, позиція Джона Болтона, що Україна має дотримуватися своїх інтересів. І саме з такої точки зору ми і формуємо свою позицію”, — сказав Данилюк в інтерв’ю Радіо Свобода.

На запитання про ймовірний продаж акцій “Мотор Січі” компанії з Китаю, Олександр Данилюк відповів: “Все з точки національних інтересів”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ розслідує ймовірну допомогу Росії з боку працівників заводу “Мотор-Січ”

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон прибув до України з візитом раніше, 27 серпня. У Києві він провів зустріч із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Данилюком. Під час неї, за офіційними повідомленнями, сторони обговорили питання співпраці у безпековій і промисловій галузях, зокрема, “захист промисловості від ризиків недобросовісної економічної поведінки Китаю”.

23 серпня газета The Wall Street Journal повідомила із посиланням на джерела в американській адміністрації, що США намагаються перешкодити покупці китайською компанією українського заводу “Мотор Січ”.

Українське підприємство, за повідомленнями, хоче придбати китайська компанія “Beijing Skyrizon Aviation”. У Вашингтоні вважають, що продаж заводу підвищить оборонні спроможності Китаю, пише газета.

Акціонерне товариство “Мотор Січ” — один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія бере участь у реалізації держоборонзамовлення і має стратегічне значення для економіки й обороноздатності України.

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