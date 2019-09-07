Секретар РНБО прокоментував позицію влади щодо “Мотор Січі”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк прокоментував позицію влади щодо оборонної компанії “Мотор Січ” і обговорення цього питання із радником президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джоном Болтоном. Про це Данилюк розповів виданню Радіо Свобода, передає УНН.
“Так, дійсно, ми це обговорювали... Я теж згоден, що Україна... Ну, позиція Джона Болтона, що Україна має дотримуватися своїх інтересів. І саме з такої точки зору ми і формуємо свою позицію”, — сказав Данилюк в інтерв’ю Радіо Свобода.
На запитання про ймовірний продаж акцій “Мотор Січі” компанії з Китаю, Олександр Данилюк відповів: “Все з точки національних інтересів”.
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Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон прибув до України з візитом раніше, 27 серпня. У Києві він провів зустріч із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Данилюком. Під час неї, за офіційними повідомленнями, сторони обговорили питання співпраці у безпековій і промисловій галузях, зокрема, “захист промисловості від ризиків недобросовісної економічної поведінки Китаю”.
23 серпня газета The Wall Street Journal повідомила із посиланням на джерела в американській адміністрації, що США намагаються перешкодити покупці китайською компанією українського заводу “Мотор Січ”.
Українське підприємство, за повідомленнями, хоче придбати китайська компанія “Beijing Skyrizon Aviation”. У Вашингтоні вважають, що продаж заводу підвищить оборонні спроможності Китаю, пише газета.
Акціонерне товариство “Мотор Січ” — один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія бере участь у реалізації держоборонзамовлення і має стратегічне значення для економіки й обороноздатності України.