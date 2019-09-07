Секретарь СНБО прокомментировал позицию властей по "Мотор Сичи"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк прокомментировал позицию властей по оборонной компании "Мотор Сич" и обсуждение этого вопроса с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом Данилюк рассказал Радио Свобода, передает УНН.
“Да, действительно, мы это обсуждали ... Я тоже согласен, что Украина ... Ну, позиция Джона Болтона, что Украина должна придерживаться своих интересов. И именно с такой точки зрения мы и формируем свою позицию”, — сказал Данилюк в интервью Радио Свобода.
На вопрос о вероятной продаже акций “Мотор Сичи” компании из Китая, Александр Данилюк ответил: “Все с точки национальных интересов”.
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Украину с визитом ранее, 27 августа. В Киеве он провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком. Во время нее, по официальным сообщениям, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности и промышленной отраслях, в частности, “защита промышленности от рисков недобросовестной экономического поведения Китая”.
23 августа газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в американской администрации, США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода “Мотор Сич”.
Украинское предприятие, по сообщениям, хочет приобрести китайская компания “Beijing Skyrizon Aviation”. В Вашингтоне считают, что продажа завода повысит оборонительные способности Китая, пишет газета.
Акционерное общество “Мотор Сич” — одно из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания участвует в реализации гособоронзаказа и имеет стратегическое значение для экономики и обороноспособности Украины.