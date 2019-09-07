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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104831 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118433 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110075 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116398 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122942 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149762 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149679 просмотра

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Секретарь СНБО прокомментировал позицию властей по "Мотор Сичи"

Секретарь СНБО прокомментировал позицию властей по "Мотор Сичи"

Киев  •  УНН

 • 16787 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк прокомментировал позицию властей по оборонной компании "Мотор Сич" и обсуждение этого вопроса с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом Данилюк рассказал Радио Свобода, передает УНН.

“Да, действительно, мы это обсуждали ... Я тоже согласен, что Украина ... Ну, позиция Джона Болтона, что Украина должна придерживаться своих интересов. И именно с такой точки зрения мы и формируем свою позицию”, — сказал Данилюк в интервью Радио Свобода.

На вопрос о вероятной продаже акций “Мотор Сичи” компании из Китая, Александр Данилюк ответил: “Все с точки национальных интересов”.

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Украину с визитом ранее, 27 августа. В Киеве он провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком. Во время нее, по официальным сообщениям, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности и промышленной отраслях, в частности, “защита промышленности от рисков недобросовестной экономического поведения Китая”.

23 августа газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в американской администрации, США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода “Мотор Сич”.

Украинское предприятие, по сообщениям, хочет приобрести китайская компания “Beijing Skyrizon Aviation”. В Вашингтоне считают, что продажа завода повысит оборонительные способности Китая, пишет газета.

Акционерное общество “Мотор Сич” — одно из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания участвует в реализации гособоронзаказа и имеет стратегическое значение для экономики и обороноспособности Украины.

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