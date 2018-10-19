Щотижня в Україні від раку грудей помирає понад сто громадян – МОЗ

"За даними Національного канцер-реєстру, минулого року діагноз "рак молочної залози" почули 14 170 українців, зокрема, 14 057 жінок та 113 чоловіків. Померли минулого року через рак грудей 5 823 людини (5 774 жінки та 49 чоловіків). Це означає, що кожного тижня близько 110 українців помирає від раку молочної залози", - йдеться у повідомленні.



Як зазначили у відомстві, найвищі показники захворюваності на рак молочної залози фіксуються серед українок віком понад 60 років, хоча випадки захворювання істотно частішають вже з 30 років. Кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на ІІІ–ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується. У МОЗ підкреслили, що рак виліковний за умови його виявлення на I стадії — у 95% жінок, на II стадії — у 80%, на III стадії — у 50% жінок.



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При цьому у відомстві додали, що за статистикою, 21% усіх випадків смерті від раку молочної залози у світі спричинено вживанням алкоголю, зайвою вагою і ожирінням, а також фізичною інертністю. Тож для запобігання раку молочної залози МОЗ радить дотримуватися здорового способу життя: відмовитись від куріння, алкоголю, регулярно займатися фізичною активністю і підтримувати нормальну масу тіла, а також вчасно проходити огляд лікаря: мамолога — не рідше одного разу на 1–2 роки, а жінкам старше 40 років — кожен рік проводити мамографічні обстеження. Також усім жінкам старше 20 років варто щомісяця самостійно обстежувати молочні залози.



Нагадаємо, європейські вчені знайшли докази зв'язку між розвитком ожиріння і ймовірністю появи дев'яти форм раку.



