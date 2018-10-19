Еженедельно в Украине от рака груди умирает более ста граждан - Минздрав

"По данным Национального канцер-реестра, в прошлом году диагноз "рак молочной железы" услышали 14170 украинцев, в частности, 14057 женщин и 113 мужчин. Умерли в прошлом году из-за рака груди 5823 человека (5774 женщины и 49 мужчин). Это означает, что каждую неделю около 110 украинцев умирает от рака молочной железы", - говорится в сообщении.



Как отметили в ведомстве, самые высокие показатели заболеваемости раком молочной железы фиксируются среди украинок старше 60 лет, хотя случаи заболевания существенно учащаются уже с 30 лет. Каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается. В Минздраве подчеркнули, что рак излечим при его обнаружении на I стадии - у 95% женщин, на II стадии - у 80%, на III стадии - у 50% женщин.



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При этом в ведомстве добавили, что по статистике, 21% всех случаев смерти от рака молочной железы в мире вызвано употреблением алкоголя, лишним весом и ожирением, а также физической инертностью. Поэтому для предотвращения рака молочной железы Минздрав советует придерживаться здорового образа жизни: отказаться от курения, алкоголя, регулярно заниматься физической активностью и поддерживать нормальную массу тела, а также вовремя проходить осмотр врача: маммолога - не реже одного раза в 1-2 года, а женщинам старше 40 лет - каждый год проводить маммографические обследования. Также всем женщинам старше 20 лет следует ежемесячно самостоятельно обследовать молочные железы.



Напомним, европейские ученые нашли доказательства связи между развитием ожирения и вероятностью появления девяти форм рака.



