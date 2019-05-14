Щонайменше п'ять людей загинули під час аварії двох гідролітаків на Алясці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Щонайменше п’ятеро людей загинули в понеділок в результаті аварії двох гідролітаків в штаті Аляска. Про це повідомив телеканал NBC, передає УНН.
Згідно з його даними, два літаки зіткнулися в повітрі приблизно в 15 км від міста Кетчікан на південному сході штату. Інцидент стався близько 13:00 за місцевим часом (опівночі з 13 на 14 травня по Києву). За даними NBC, в цілому на борту двох гідролітаків перебували 14 пасажирів, а також двоє пілотів. Тривають пошуки однієї людини.
Раніше повідомлялося, що вдалося врятувати 10 осіб, які були негайно доставлені в довколишні населені пункти для надання медичної допомоги. Спочатку була невідома доля ще шістьох.
Як повідомляв УНН, семеро людей загинули під час аварії військового вертольота в Венесуелі.