По меньшей мере пять человек погибли при крушении двух гидросамолетов на Аляске
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. По меньшей мере пять человек погибли в понедельник в результате аварии двух гидросамолетов в штате Аляска. Об этом сообщил телеканал NBC, передает УНН.
Согласно его данным, два самолета столкнулись в воздухе приблизительно в 15 км от города Кетчикан на юго-востоке штата. Инцидент произошел около 13:00 по местному времени (полночь с 13 на 14 мая по Киеву). По данным NBC, в общей сложности на борту двух гидросамолетов находились 14 пассажиров, а также двое пилотов. Продолжаются поиски одного человека.
Ранее сообщалось, что удалось спасти 10 человек, которые были немедленно доставлены в близлежащие населенные пункты для оказания медицинской помощи. Изначально была неизвестна судьба еще шестерых.
Как сообщал УНН, семь человек погибли при крушении военного вертолета в Венесуэле.