Щонайменше одна людина загинула через буревій у Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Принаймні одна людина загинула через циклон "Еберхард", який, пройшовши по території Бельгії і Нідерландів, в неділю, обрушився на Німеччину. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle, передає УНН.
За даними видання, в західному регіоні Німеччини Зауерланд (земля Північний Рейн - Вестфалія) дерево впало на автомобіль, в якому перебував 47-річний чоловік, в результаті чого він загинув.
Стихія частково заблокувала залізничне сполучення: поїзди припинили рух з Північного Рейну - Вестфалії в Амстердам і інші транспортні вузли в Нідерландах і Бельгії.
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Проблеми спостерігалися і в інших населених пунктах: у містах Мангейм і Штутгарт повалені дерева перекрили автомобільні дороги, а в Дуйсбурзі (поруч з кордоном з Нідерландами) важкий вантажний кран впав у річку Рейн.
Як повідомляв УНН, на Львівщині, через ускладнення погодних умов (сильний вітер) рятувальники ліквідовують наслідки негоди.
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