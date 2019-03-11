Щонайменше одна людина загинула через буревій у Німеччині

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Принаймні одна людина загинула через циклон "Еберхард", який, пройшовши по території Бельгії і Нідерландів, в неділю, обрушився на Німеччину. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle, передає УНН.

За даними видання, в західному регіоні Німеччини Зауерланд (земля Північний Рейн - Вестфалія) дерево впало на автомобіль, в якому перебував 47-річний чоловік, в результаті чого він загинув.

Стихія частково заблокувала залізничне сполучення: поїзди припинили рух з Північного Рейну - Вестфалії в Амстердам і інші транспортні вузли в Нідерландах і Бельгії.

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Проблеми спостерігалися і в інших населених пунктах: у містах Мангейм і Штутгарт повалені дерева перекрили автомобільні дороги, а в Дуйсбурзі (поруч з кордоном з Нідерландами) важкий вантажний кран впав у річку Рейн.

Як повідомляв УНН, на Львівщині, через ускладнення погодних умов (сильний вітер) рятувальники ліквідовують наслідки негоди.

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Публикация от Rainer Wolff (@rainer.wolff86)

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