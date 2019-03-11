По меньшей мере один человек погиб из-за урагана в Германии

По данным издания, в западном регионе Германии Зауэрланд (земля Северный Рейн - Вестфалия) дерево упало на автомобиль, в котором находился 47-летний мужчина, в результате чего он погиб.

Стихия частично заблокировала железнодорожное сообщение: поезда прекратили движение с Северного Рейна - Вестфалии в Амстердам и другие транспортные узлы в Нидерландах и Бельгии.

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Проблемы наблюдались и в других населенных пунктах: в городах Мангейм и Штутгарт поваленные деревья перекрыли автомобильные дороги, а в Дуйсбурге (рядом с границей с Нидерландами) тяжелый грузовой кран упал в реку Рейн.

Как сообщал УНН, на Львовщине, из-за осложнения погодных условий (сильный ветер) спасатели ликвидируют последствия непогоды.