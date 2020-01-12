Щонайменше 16 людей загинуло через снігопади та дощі в Афганістані - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Щонайменше 16 людей загинуло в результаті обвалу даху через сильні снігопади та дощі на заході та півдні Афганістану. Про це повідомив телеканал 1TV, передає УНН.
“Щонайменше 16 людей загинули в результаті обвалу даху на заході та півдні Афганістану, заявили чиновники в неділю. Інциденти сталися в провінціях Герат і Кандагар на фоні снігопаду та дощу”, — йдеться в повідомленні.
За наявною інформацією, шестеро людей, у тому числі жінки та діти загинули в районі Ендзіль провінції Герат. Також, ще двоє афганців загинули в Адрасканському районі.
Також, у провінції Кандагар загинуло вісім людей та 14 було травмовано.
Нагадаємо, в результаті вибуху в Афганістані загинули двоє американських військових.