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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112967 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117288 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115743 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 131645 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106652 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108705 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108606 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131958 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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По меньшей мере 16 человек погибли из-за снегопадов и дождей в Афганистане - СМИ

По меньшей мере 16 человек погибли из-за снегопадов и дождей в Афганистане - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11869 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. По меньшей мере 16 человек погибли в результате обвала крыши из-за сильных снегопадов и дождей на западе и юге Афганистана. Об этом сообщил телеканал 1TV, передает УНН.

“По меньшей мере 16 человек погибли в результате обвала крыши на западе и юге Афганистана, заявили чиновники в воскресенье. Инциденты произошли в провинциях Герат и Кандагар на фоне снегопада и дождя”, — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, шесть человек, в том числе женщины и дети погибли в районе Эндзиль провинции Герат. Также, еще двое афганцев погибли в Адрасканском районе.

Также, в провинции Кандагар погибли восемь человек и 14 были травмированы.

Напомним, в результате взрыва в Афганистане погибли двое американских военных.

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