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Щоб підняти "бойовий дух" загарбникам: на окупованій Херсонщині поширюють чутки про швидке завершення бойових дій

Щоб підняти "бойовий дух" загарбникам: на окупованій Херсонщині поширюють чутки про швидке завершення бойових дій

Київ • УНН

 • 715483 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. На окупованій Херсонщині серед окупантів поширюються чутки про "швидке закінчення бойових дій з територіальними поступками на користь російської федерації", ймовірно, для підняття духу загарбників, передає УНН із посиланням на Генштаб.

Деталі

За даними Генштабу, нещодавно до тимчасово захопленого Скадовська, що на Херсонщині, прибув підрозділ окупантів чисельністю близько 300 осіб, із числа засуджених, нібито для забезпечення правопорядку.

"Серед окупантів поширюються чутки про швидке закінчення бойових дій з територіальними поступками на користь російської федерації, ймовірно, для підняття духу загарбників. Водночас, відомо, що деякі бойові підрозділи, які раніше перебували у місті, поступово виводяться із населеного пункту на тимчасово окуповану територію Автономної республіки Крим", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 185050 осіб, 3668 танків та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

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