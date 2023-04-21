Чтобы поднять "боевой дух" захватчикам: на оккупированной Херсонщине распространяют слухи о скором завершении боевых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. На оккупированной Херсонщине среди оккупантов распространяются слухи о "скором окончании боевых действий с территориальными уступками в пользу российской федерации", вероятно, для поднятия духа захватчиков, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
Детали
По данным Генштаба, недавно во временно захваченный Скадовск, что на Херсонщине, прибыло подразделение оккупантов численностью около 300 человек, из числа осужденных, якобы для обеспечения правопорядка.
"Среди оккупантов распространяются слухи о скором окончании боевых действий с территориальными уступками в пользу российской федерации, вероятно, для поднятия духа захватчиков. В то же время, известно, что некоторые боевые подразделения, которые ранее находились в городе, постепенно выводятся из населенного пункта на временно оккупированную территорию Автономной республики Крым", - говорится в сообщении.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 185050 человек, 3668 танков и сотен единиц военной техники.