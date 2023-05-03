"Що це було? мабуть НЛО": Ігнат про "дронові атаки" на кремль

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що на відео, де нібито по кремлю завдають ударів безпілотником навіть прапор фактично не похитнувся й жодних наслідків від цього не має. Про це сказав речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.

Цитата

"З першого погляду сказати, що це було, мабуть, НЛО. Я не можу сказати прямо, що це взагалі відбувалося й на скільки це ефективно. Там прапори видно на відео. Він навіть не похитнувся фактично й жодних якихось наслідків від цього не має. Якщо росія, це моя особиста думка, намагається показати ескалацію з боку України - то росія так робить завжди. Над самим центром столиці відбуваються такі речі - то для мене це виглядає, як мінімум, дивно", - сказав Ігнат.

Доповнення

У резиденції президента рф володимира путіна повідомили, що нібито вночі була спроба завдати ударів безпілотником по кремлю. На що у пресслужбі Президента України Володимира Зеленського відповіли, що не мають інформації про так звані атаки, адже всі зусилля спрямовані на звільнення українських територій.

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