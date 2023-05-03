"Что это было? Видимо НЛО": Игнат о "дроновых атаках" на кремль

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"С первого взгляда сказать, что это было, видимо, НЛО. Я не могу сказать прямо, что это вообще происходило и на сколько это эффективно. Там флаг видно на видео. Он даже не пошатнулся фактически и каких-то последствий от этого не имеет. Если россия, это мое личное мнение, пытается показать эскалацию со стороны Украины - то россия так делает всегда. Над самым центром столицы происходят такие вещи - то для меня это выглядит, как минимум, странно", - сказал Игнат.

Дополнение

В резиденции президента рф владимира путина сообщили, что якобы ночью была попытка нанести удары беспилотником по кремлю. На что в пресс-службе Президента Украины Владимира Зеленского ответили, что не располагают информацией о так называемых атаках, ведь все усилия направлены на освобождение украинских территорий.

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