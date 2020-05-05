Що пити цієї весни: ТОП-5 кращих коктейлів сезону від Koktebel

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 171568 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 126970 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 113001 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 120632 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 140714 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 144333 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 229109 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217243 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187458 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 177126 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
2.8м/с
75%
Популярнi новини

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних

10 квітня, 20:01 • 10925 перегляди

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 10464 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 12257 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 10846 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

22:58 • 10119 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 171564 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 168257 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 287790 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 310342 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 392058 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Франція

Сполучене Королівство

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 54657 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 37631 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 52089 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 53707 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 128929 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

The New York Times

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Що пити цієї весни: ТОП-5 кращих коктейлів сезону від Koktebel

Київ • УНН

 • 20927 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Весна - пора експериментів, а легкі алкогольні коктейлі - найкращі супутники весняних вечорів. Коньячний і винний бренд Koktebel зробив підбірку ТОП-5 коктейлів сезону 2020 року, передає УНН.

Що пити цієї весни: ТОП-5 кращих коктейлів сезону від Koktebel

"Шоколадний поцілунок"

Це оригінальний солодкий коктейль з неповторним смаком.

Склад:

• тертий шоколад - 40 грам;

• червоне вино Koktebel (сухе) - 50 мл;

• вершки - 100 мл;

• шоколадний лікер - 100 мл.

Приготування: потрібно змішати в шейкері вершки, лікер і вино. Далі - наповнити келих льодом і перелити в нього суміш з шейкера.

Зверху коктейль потрібно посипати тертим шоколадом.

Напій подається разом з трубочкою.

"Виноградний мартіні"

Досить цікавий коктейль, середньої міцності. Незважаючи на назву, серед інгредієнтів коктейлю немає мартіні (вермуту).

Склад:

• ягоди білого винограду - 10-15 штук;

• горілка Prime - 50 мл;

• біле вино - 20 мл;

• цукровий сироп - 10 мл.

Приготування: потрібно розчавити виноград у шейкері. Отриманий сік - перелити у келих, наповнений льодом. Додайте вино, горілку і цукровий сироп, добре перемішайте - і коктейль готовий.

"Полуничний драйв"

У коктейлі прекрасно поєднується червоне вино і лікер з полуниці.

Склад:

• подрібнений лід - 100 грам;

• полуничний лікер - 15 мл;

• содова - 100 мл;

• червоне вино Koktebel - 100 мл.

Приготування: додати у келих вино, лікер і содову. Добре перемішайте отриману суміш, а потім - всипте подрібнений лід.

Подавати коктейль потрібно разом з трубочкою.

"Карлосс"

Це освіжаючий слабоалкогольний коктейль з білим вином, і з незабутнім смаком.

Склад:

• світлий ром - 60 мл;

• лимонний сік - 10 мл;

• коньяк Koktebel - 15 мл;

• біле вино Koktebel - 20 мл.

Приготування: змішайте у шейкері з льодом вино, коньяк, ром і лимонний сік. Отриманий коктейль потрібно перелити у келих через стрейнер (ситечко).

"Вогненний винний пунш"

Це гарячий коктейль з вином. Відмінно зігріває у холодні вечори.

Склад:

• коньяк Koktebel - 100 мл;

• червоне столове вино Koktebel - 750 мл;

• цукор-рафінад - 100 грам.

Приготування: потрібно підігріти вино до 70°C і перелити його у фарфорову миску.

Далі слід змочити рафінад у коньяку, покласти його на залізну решітку-ситечко і піднести до миски з вином. Слідом за цим підпаліть цукор: при плавленні він повинен стікати в вино. Після того як весь цукор розплавиться - додайте у коктейль коньяк.

Як повідомлялося в УНН, колишній голкіпер "Динамо" Олександр Шовковський провів онлайн майстер-клас із приготування алкогольних коктейлів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Brent
$63.08
Bitcoin
$80,827.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,237.17
Ethereum
$1,544.60