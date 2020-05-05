Що пити цієї весни: ТОП-5 кращих коктейлів сезону від Koktebel
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Весна - пора експериментів, а легкі алкогольні коктейлі - найкращі супутники весняних вечорів. Коньячний і винний бренд Koktebel зробив підбірку ТОП-5 коктейлів сезону 2020 року, передає УНН.
"Шоколадний поцілунок"
Це оригінальний солодкий коктейль з неповторним смаком.
Склад:
• тертий шоколад - 40 грам;
• червоне вино Koktebel (сухе) - 50 мл;
• вершки - 100 мл;
• шоколадний лікер - 100 мл.
Приготування: потрібно змішати в шейкері вершки, лікер і вино. Далі - наповнити келих льодом і перелити в нього суміш з шейкера.
Зверху коктейль потрібно посипати тертим шоколадом.
Напій подається разом з трубочкою.
"Виноградний мартіні"
Досить цікавий коктейль, середньої міцності. Незважаючи на назву, серед інгредієнтів коктейлю немає мартіні (вермуту).
Склад:
• ягоди білого винограду - 10-15 штук;
• горілка Prime - 50 мл;
• біле вино - 20 мл;
• цукровий сироп - 10 мл.
Приготування: потрібно розчавити виноград у шейкері. Отриманий сік - перелити у келих, наповнений льодом. Додайте вино, горілку і цукровий сироп, добре перемішайте - і коктейль готовий.
"Полуничний драйв"
У коктейлі прекрасно поєднується червоне вино і лікер з полуниці.
Склад:
• подрібнений лід - 100 грам;
• полуничний лікер - 15 мл;
• содова - 100 мл;
• червоне вино Koktebel - 100 мл.
Приготування: додати у келих вино, лікер і содову. Добре перемішайте отриману суміш, а потім - всипте подрібнений лід.
Подавати коктейль потрібно разом з трубочкою.
"Карлосс"
Це освіжаючий слабоалкогольний коктейль з білим вином, і з незабутнім смаком.
Склад:
• світлий ром - 60 мл;
• лимонний сік - 10 мл;
• коньяк Koktebel - 15 мл;
• біле вино Koktebel - 20 мл.
Приготування: змішайте у шейкері з льодом вино, коньяк, ром і лимонний сік. Отриманий коктейль потрібно перелити у келих через стрейнер (ситечко).
"Вогненний винний пунш"
Це гарячий коктейль з вином. Відмінно зігріває у холодні вечори.
Склад:
• коньяк Koktebel - 100 мл;
• червоне столове вино Koktebel - 750 мл;
• цукор-рафінад - 100 грам.
Приготування: потрібно підігріти вино до 70°C і перелити його у фарфорову миску.
Далі слід змочити рафінад у коньяку, покласти його на залізну решітку-ситечко і піднести до миски з вином. Слідом за цим підпаліть цукор: при плавленні він повинен стікати в вино. Після того як весь цукор розплавиться - додайте у коктейль коньяк.
Як повідомлялося в УНН, колишній голкіпер "Динамо" Олександр Шовковський провів онлайн майстер-клас із приготування алкогольних коктейлів.