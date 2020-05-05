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Что пить этой весной: ТОП-5 лучших коктейлей сезона от Koktebel

Киев • УНН

 • 20927 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Весна - пора экспериментов, а легкие алкогольные коктейли - лучшие спутники весенних вечеров. Коньячный и винный бренд Koktebel сделал подборку ТОП-5 коктейлей сезона 2020 года, передает УНН.

Что пить этой весной: ТОП-5 лучших коктейлей сезона от Koktebel

"Шоколадный поцелуй"

Это оригинальный сладкий коктейль с неповторимым вкусом.

Состав:

• тертый шоколад - 40 грамм;

• красное вино Koktebel (сухое) - 50 мл;

• сливки - 100 мл;

• шоколадный ликер - 100 мл.

Приготовление: нужно смешать в шейкере сливки, ликер и вино. Далее - наполнить бокал льдом и перелить в него смесь из шейкера.

Сверху коктейль нужно посыпать тертым шоколадом.

Напиток подается вместе с трубочкой.

"Виноградный мартини"

Достаточно интересный коктейль, средней крепости. Несмотря на название, среди ингредиентов коктейля нет мартини (вермута).

Состав:

• ягоды белого винограда - 10-15 штук;

• водка Prime - 50 мл;

• белое вино - 20 мл;

• сахарный сироп - 10 мл.

Приготовление: нужно раздавить виноград в шейкере. Полученный сок - перелить в бокал, наполненный льдом. Добавьте вино, водку и сахарный сироп, хорошо перемешайте - и коктейль готов.

"Клубничный драйв"

В коктейле прекрасно сочетается красное вино и ликер из клубники.

Состав:

• измельченный лед - 100 грамм;

• клубничный ликер - 15 мл;

• содовая - 100 мл;

• красное вино Koktebel - 100 мл.

Приготовление: добавить в бокал вино, ликер и содовую. Хорошо перемешайте полученную смесь, а затем - всыпьте измельченный лед.

Подавать коктейль нужно вместе с трубочкой.

"Карлосс"

Это освежающий слабоалкогольный коктейль с белым вином, и с незабываемым вкусом.

Состав:

• светлый ром - 60 мл;

• лимонный сок - 10 мл;

• коньяк Koktebel - 15 мл;

• белое вино Koktebel - 20 мл.

Приготовление: смешайте в шейкере со льдом вино, коньяк, ром и лимонный сок. Полученный коктейль нужно перелить в бокал через стрейнер (ситечко).

"Огненный винный пунш"

Это горячий коктейль с вином. Отлично согревает в холодные вечера.

Состав:

• коньяк Koktebel - 100 мл;

• красное столовое вино Koktebel - 750 мл;

• сахар-рафинад - 100 грамм.

Приготовление: нужно подогреть вино до 70°C и перелить его в фарфоровую миску.

Далее следует смочить рафинад в коньяке, положить его на железную решетку-ситечко и преподнести к миске с вином. Вслед за этим подожгите сахар: при плавлении он должен стекать в вино. После того как весь сахар расплавится - добавьте в коктейль коньяк.

Как сообщалось в УНН, бывший голкипер "Динамо" Александр Шовковский провел онлайн мастер-класс по приготовлению алкогольных коктейлей.

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