Что пить этой весной: ТОП-5 лучших коктейлей сезона от Koktebel
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Весна - пора экспериментов, а легкие алкогольные коктейли - лучшие спутники весенних вечеров. Коньячный и винный бренд Koktebel сделал подборку ТОП-5 коктейлей сезона 2020 года, передает УНН.
"Шоколадный поцелуй"
Это оригинальный сладкий коктейль с неповторимым вкусом.
Состав:
• тертый шоколад - 40 грамм;
• красное вино Koktebel (сухое) - 50 мл;
• сливки - 100 мл;
• шоколадный ликер - 100 мл.
Приготовление: нужно смешать в шейкере сливки, ликер и вино. Далее - наполнить бокал льдом и перелить в него смесь из шейкера.
Сверху коктейль нужно посыпать тертым шоколадом.
Напиток подается вместе с трубочкой.
"Виноградный мартини"
Достаточно интересный коктейль, средней крепости. Несмотря на название, среди ингредиентов коктейля нет мартини (вермута).
Состав:
• ягоды белого винограда - 10-15 штук;
• водка Prime - 50 мл;
• белое вино - 20 мл;
• сахарный сироп - 10 мл.
Приготовление: нужно раздавить виноград в шейкере. Полученный сок - перелить в бокал, наполненный льдом. Добавьте вино, водку и сахарный сироп, хорошо перемешайте - и коктейль готов.
"Клубничный драйв"
В коктейле прекрасно сочетается красное вино и ликер из клубники.
Состав:
• измельченный лед - 100 грамм;
• клубничный ликер - 15 мл;
• содовая - 100 мл;
• красное вино Koktebel - 100 мл.
Приготовление: добавить в бокал вино, ликер и содовую. Хорошо перемешайте полученную смесь, а затем - всыпьте измельченный лед.
Подавать коктейль нужно вместе с трубочкой.
"Карлосс"
Это освежающий слабоалкогольный коктейль с белым вином, и с незабываемым вкусом.
Состав:
• светлый ром - 60 мл;
• лимонный сок - 10 мл;
• коньяк Koktebel - 15 мл;
• белое вино Koktebel - 20 мл.
Приготовление: смешайте в шейкере со льдом вино, коньяк, ром и лимонный сок. Полученный коктейль нужно перелить в бокал через стрейнер (ситечко).
"Огненный винный пунш"
Это горячий коктейль с вином. Отлично согревает в холодные вечера.
Состав:
• коньяк Koktebel - 100 мл;
• красное столовое вино Koktebel - 750 мл;
• сахар-рафинад - 100 грамм.
Приготовление: нужно подогреть вино до 70°C и перелить его в фарфоровую миску.
Далее следует смочить рафинад в коньяке, положить его на железную решетку-ситечко и преподнести к миске с вином. Вслед за этим подожгите сахар: при плавлении он должен стекать в вино. После того как весь сахар расплавится - добавьте в коктейль коньяк.
Как сообщалось в УНН, бывший голкипер "Динамо" Александр Шовковский провел онлайн мастер-класс по приготовлению алкогольных коктейлей.