Що нового в інфраструктурі: огляд за тиждень

Вона поінформувала, що Укрпошта отримала вже майже 100 мільйонів гривень від продажу непрофільних активів.

"Успішно проведено 22 аукціонів з 78 учасниками. У результаті аукціонів вартість активів зросла у 1,7 рази зі стартової ціни, і в аукціонах брали участь в середньому 3,5 учасників", - зазначила вона.

У той же час, готуються до запуску 50 нових WIM-комплексів зважування фур у русі, з автоматичним штрафуванням.

"Торги на WIM проведені, хоча хтось дуже хотів їх зірвати. Сайт Укрінфрапроекту, який закуповує 23 комплексів, був заспамлений тисячами коментарві і кожних 5 хвилин надходила нова вимога змінити торги. Незважаючи на це, торги вийшло провести. Важливо - це тільки перші локації і впродовж року буде додано ще понад 100 WIM, у тому числі і портами і місцевими органами самоврядування", - розповіла вона.

На цьому тижні Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект розвитку електрокарів і їх виробництва в Україні.

"Електромобільні - важливий напрямок і для МІУ і міністра Владислава Криклія, у якого, до речі, і у самого електрокар і він розуміє всі радощі і болі власника. Наскільки я знаю, зараз у ВР, як мінімум, 2 законопроекти по електромобільності, і скоро буде подано ще один законопроект, який стимулює розвиток інфраструктури зарядок", - написала Мерило.

Також Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект щодо електросамокатів.

"Навіщо це? Щоб вони теж стали повноцінними учасниками транспорту, зі своїми правами та зобов'язаннями з безпеки", - зазначила вона.

Крім того ЄІБ дає в рамках програми "Міський громадський транспорт України" 12 мільйонів євро кредиту на оновлення трамвайного парку у Львові. Місто зі свого боку фінансує 8,8 мільйона євро і буде закуповуватися 10 нових низькопольних трамваїв.

Ще одна знакова подія- Агентство Євросоюзу з безпеки польотів (EASA) підтвердило високий рівень забезпечення польотів на 6 маршрутах через Чорне море, яке забезпечує Україна.

А у вересні повинен почати працювати за першими напрямками SmartTicket, продовжила Мерило.

"SmartTicket повинен першим почати працювати в УЗ і Київському метро і квитки можна буде купувати через єдиний кабінет e-transport.gov.ua. Далі, звичайно ж, більше", - підкреслила вона.

Серед позитивних новин тижня також - відправлення першого поїзда "ГогольTrain" до Херсона, де у ці вихідні проходить "Гогольфест".

"І не можу в добірку новин не додати про Дніпропетровську область. В рамках "Великого будівництва" у цьому році буде відремонтовано і 140 кілометрів дороги Н-11 з Дніпра до Миколаєва через Кривий Ріг, з них 58,5 кілометрів в Дніпропетровській області. Багато їздила з Дніпра у Миколаїв, і пам'ятаю, який це був жах", - резюмувала Мерило.

Нагадаємо, за словами міністра Криклія, проект "Велике будівництво" на цей рік буде реалізований в обумовлені терміни.