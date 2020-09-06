Что нового в инфраструктуре: обзор за неделю

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 8366 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 67709 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 104051 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 176526 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 180806 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 388194 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 225108 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 499374 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349068 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230081 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.9м/с
78%
Популярные новости

Зеленский поручил СБУ расследовать утечку проекта соглашения о недрах – FT

5 апреля, 10:08 • 23692 просмотра

Зеленский об ударе по Кривому Рогу и реакции США: боятся слова "российская"

5 апреля, 12:00 • 17946 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 35727 просмотра

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

14:36 • 18734 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 44144 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 140694 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 128729 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 217524 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 388194 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 499374 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Юлия Тимошенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 8368 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 35784 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 37620 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45237 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75006 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

ТикТок

Вашингтон Пост

Что нового в инфраструктуре: обзор за неделю

Киев • УНН

 • 13261 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Советник министра инфраструктуры Яника Мерило представила дайджест событий в сфере инфраструктуры за неделю, сообщает УНН.

Что нового в инфраструктуре: обзор за неделю

Она проинформировала, что Укрпочта получила уже почти 100 миллионов гривен от продажи непрофильных активов.

"Успешно проведено 22 аукциона с 78 участниками. В итоге аукционов стоимость активов выросла в 1,7 раза со стартовой цены, и в аукционах принимали участие в среднем 3,5 участника", - отметила она.

В то же время, готовятся к запуску 50 новых WIM-комплексов взвешивания фур в движении, c автоматическим штрафованием.

"Торги на WIM проведены, хотя кто-то очень хотел их сорвать. Сайт Укринфрапроекта, который закупает 23 комплекса, был заспамен тысячами комментариев и каждых 5 минут поступало новое требование изменить торги. Несмотря на это, торги получилось провести. Важно - это только первые локации и в течении года буду добавлены еще более 100 WIM, в том числе и портами и местными самоуправлениями", - рассказала она.

На этой неделе Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о развитии электрокаров и их производства в Украине.

"Электромобильность - важное направление и для МИУ и министра Владислава Криклия, у которого, кстати, и у самого электрокар и он понимает все радости и боли владельца. Насколько я знаю, сейчас в ВР, как минимум, 2 законопроекта по электромобильности, и скоро будет подан еще один законопроект, который стимулирует развитие инфраструктуры зарядок", - написала Мерило.

Также Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект касательно электросамокатов.

"Зачем это? Чтобы они тоже стали бы полноценными участниками транспорта, со своими правами и обязательствами по безопасности", - отметила она.

Кроме того ЕИБ дает в рамках программы "Міський громадський транспорт України" 12 миллионов евро кредита на обновление трамвайного парка во Львове. Город со своей стороны финансирует 8,8 миллионов евро и будет закупаться 10 новых низкопольных трамваев.

Ещё одно знаковое событие - Агентство Евросоюза по безопасности полетов (EASA) подтвердило высокий уровень обеспечения полетов на 6 маршрутах через Черное море, которое обеспечивает Украина.

А в сентябре должен начать работать по первым направлениям SmartTicket, продолжила Мерило.

"SmartTicket должен первым начать работать в УЗ и Киевском метро и билеты можно будет приобретать через единый кабинет e-transport.gov.ua. Дальше, конечно же, больше", - подчеркнула она.

Среди позитивных новостей недели также - отправление первого поезда "ГогольTrain" в Херсон, где в эти выходные проходит "ГогольФест".

"И не могу в подборку новостей не добавить про Днепропетровскую область. В рамках "Большой стройки" в этом году будет отремонтировано и 140 километров дороги Н-11 с Днепра до Николаева через Кривой Рог, из них 58,5 километров в Днепропетровской области. Много ездила с Днепра в Николаев, и помню, какой это был ужас", - резюмировала Мерило.

Напомним, по словам министра Криклия, проект "Большая стройка" на этот год будет реализован в оговоренные сроки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,039.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,793.29