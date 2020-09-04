ВР ухвалила за основу законопроект щодо користування легким електротранспортом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, зокрема, користувачами легкого електротранспорту. Відповідне рішення підтримали 268 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект підготовлений з метою вдосконалення правового врегулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху для окремих його учасників та спрямований в цілому на покращення безпеки на дорогах.
Одночасно, відповідними змінами до Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачається відповідальність за порушення користувачами персонального легкого електротранспорту правил дорожнього руху. Так, порушення правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами, користувачами персонального легкого електротранспорту, гужовим транспортом, і погоничами тварин — тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Зазначається, що при користуванні легким електротранспортом діятимуть такі правила:
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- не користуватися під час руху засобами зв’язку, тримаючи їх у руці;
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- під час руху у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, або під час руху за межами населеного пункту, виділити себе за допомогою світлоповертальних елементів, що закріплюються на зовнішньому одязі або в інший спосіб.
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Законопроект підтримував зокрема і міністр інфраструктури Владислав Криклій.
“За останні роки ми звикли до сусідства на дорогах і тротуарах з гіроскутерами, гіробордами, моноколесами, електросамокатами, сігвеями, електроскутерами. Всі ці відносно нові види транспорту активно розвиваються та стають доступнішими, вони екологічні, дозволяють об’їжджати пробки, істотно скорочують час у дорозі на роботу.
Але розвиток без контролю неможливий. До цього часу в українському законодавстві навіть не було поняття "користувач персонального легкого електротранспорту“. Але це повноцінні учасники руху, і їх все більшає”, — зазначав він.
Також Криклій пояснював, що законопроект визначає користувачів легкого електротранспорту як осіб, що пересуваються з використанням одного-, дво-, триколісного механічного транспортного засобу, який приводиться в рух за допомогою електродвигуна, за виключенням електровелосипедів та інвалідних візків.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект № 3476 про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні.