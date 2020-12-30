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Що для нас підготував Металевий Бик: астролог дала прогноз на 2021 рік

Київ • УНН

 • 51057 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. У рік Металевого Бика рекомендується освоювати нову спеціальність, багато трудитися, накопичувати гроші і знання. Також рік сприятливий для будівництва сімейного будинку і шлюбу, який буде довгим і щасливим. Про це кореспонденту УНН розповіла доктор астропсихології, завідуюча кафедрою астропсихології Європейського інституту у Дрездені, автор щорічного видання "Астрологічний календар для України" Олена Осипенко.

Що для нас підготував Металевий Бик: астролог дала прогноз на 2021 рік

"У Новий рік ми всі увійдемо 1 січня з положенням Сонця у королівському 11-му градусі "Козерога", який багаторазово підсилює прояв всього позитивного і сприятливого на весь рік. Місяць у знаку "Лева" допоможе нам підтримувати протягом року святковий настрій і радість, творчий підйом і потребу у визнанні. "Лев" - це свята, театри, виставки, кіно, торжества, ігри та спілкування з дітьми", - зазначає вона.

За її словами, старт Нового 2021 року відбувається у 18-й місячний день, символ якого Дзеркало.

"А це означає, що цього року, через певні події кожній людині, як у дзеркалі, Космос може показати відображення його внутрішнього світу. Якщо людина живе праведно і є провідником добрих думок, почуттів і справ - відображення буде його радувати. І навпаки: хто що заслужив, то і "програється". Спостерігайте і робіть висновки. Цей місячний день також попереджає, що є небезпека піддатися чужому впливу, тому зберігайте пильність і об'єктивно оцінюйте себе і оточуючих. Не піддавайтеся марнославству, егоїзму і негативним думкам. Навчіться бути джерелом добрих і світлих почуттів", - додає вона.

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"А тепер я проведу вам екскурсію 2021 роком. Майже весь січень до 29 числа є відносно сприятливим періодом. Не потрапте, друзі, важливими стартами у період ретроградного Меркурія (з 30 січня по 21 лютого) - справа, розпочата у такий період, буде гальмуватися і не дасть доброго результату. Але з 30 січня по 21 лютого Меркурій, здійснюючи свій ретроградний шлях, затримується у знаку "Водолія" і проведе там весь період з 8 січня по 16 березня. За цей час Меркурій через неординарні людські уми може подарувати світу безліч нових ідей і відкриттів", - зазначає Осипенко.

Так, Новий рік за східним календарем почнеться у другий молодий Місяць після дня зимового сонцестояння. Це буде рік Білого Металевого Бика.

"Так що не поспішайте його зустрічати у січні. У Китаї - це буде вже 12 лютого - через різницю у часі. Китайці вірять, що у рік Бика добре освоювати нову спеціальність, багато працювати і накопичувати гроші і знання. Сприятливий рік для будівництва сім'ям будинку, для шлюбу, який буде довгим і щасливим. Відзначаємо наступний великий сприятливий період з 22 лютого по 20 травня. Звертаю вашу увагу на те, що кожен рік у березні-місяці перед днем ​​весняного рівнодення ми з вами проживаємо 5 (іноді шість) нульових сонячних днів. У 2021 році - це дні з 15 до 20 березня. Не плануйте на ці дні свої важливі справи - у них, за статистикою, дуже складна доля. А ще у березні ми з вами відзначимо важливе свято. 21 березня 2021 року почнеться Новий сонячний рік Коня за 32-річним календарем древніх аріїв", - розповідає астролог.

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Вона додає, що не варто ризикувати важливими процесами з 21 травня по 23 червня - до ретроградного Меркурія ще додасться період затемнень.

"На цей раз Меркурій, завдяки своєму зворотному руху, надовго затримається у знаку "Близнюки" і проведе там час з 4 травня по 11 липня. Він допоможе випускникам терпляче впоратися з величезним багажем знань і успішно здати випускні іспити і вступні тести. 26 травня відбудеться повне місячне затемнення, а 10 червня - кільцеподібне сонячне. Важливих справ у цей період не починайте. А у всіх, хто святкуватиме свій день народження неподалік об'єкта й між цими затемненнями - включиться програма значущих змін протягом року", - підкреслює астролог.

Крім цього, на період з 24 червня по 26 вересня ви також можете планувати значущі у вашому житті події і справи. Обирайте тільки правильні і сприятливі дні.

"З 27 вересня по 19 жовтня - буде вже третій період ретроградного Меркурія. І на цей раз планета затримається у ще одному повітряному знаку. Весь період з 30 серпня по 6 листопада Меркурій буде перебувати у знаку "Терезів" і допоможе людям саме дипломатичним шляхом вирішувати конфліктні ситуації, а також дасть достатньо часу на прийняття важливого рішення. У цей час ніхто нікуди не поспішає. Невеликим, але сприятливим етапом буде для нас усіх період з 20 жовтня по 15 листопада", - пояснює Осипенко.

Астролог акцентує увагу на тому, що далі ми увійдемо у кармічний коридор, в якому проживемо 19 листопада - часткове місячне затемнення, а 4 грудня - повне сонячне затемнення.

"Увага всім, хто буде у цьому інтервалі і плюс-мінус тиждень від нього святкувати свої дні народження: наступний 2022 рік може виявитися для вас дуже доленосним. А у наступний Новий рік ми увійдемо з Вами у період ретроградної Венери, який розпочнеться 19 грудня і триватиме до 29 січня 2022 року. Це не дуже вдалий період для дорогих покупок, оформлення шлюбних і фінансових союзів, пластичних операцій. На відмічені мною сприятливі періоди ви можете запланувати важливі значущі справи, дорогі покупки, оформлення важливих документів, весілля, планові операції і інші важливі для вас події. Обирайте хороший день за допомогою нашого астрологічного календаря і нехай у 2021 році все у вашому житті реалізується легко і успішно!", - підсумовує вона.

Як повідомлялося раніше в УНН, астролог розповів, яким коктейлям надають перевагу різні знаки зодіаку.

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