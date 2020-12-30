Что для нас подготовил Металлический Бык: астролог дала прогноз на 2021 год

"В Новый год мы все войдем 1 января с положением Солнца в королевском 11-м градусе "Козерога", который многократно усиливает проявление всего положительного и благоприятного на весь год. Луна в знаке "Льва" поможет нам поддерживать в течение года праздничное настроение и радость, творческий подъем и потребность в признании. "Лев" - это праздники, театры, выставки, кино, торжества, игры и общение с детьми", - отмечает она.

По ее словам, старт Нового 2021 года происходит в 18-й лунный день, символ которого Зеркало.

"А это значит, что в этом году из-за определенных событий каждому человеку, как в зеркале, Космос может показать отражение его внутреннего мира. Если человек живет праведно и является проводником добрых мыслей, чувств и дел - отражение будет его радовать. И наоборот: кто что заслужил, то и "проигрывается". Наблюдайте и делайте выводы. Этот лунный день также предупреждает, что есть опасность поддаться чужому влиянию, поэтому храните бдительность и объективно оценивайте себя и окружающих. Не поддавайтесь тщеславию, эгоизму и негативным мыслям. Научитесь быть источником хороших и светлых чувств", - добавляет она.

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"А теперь я проведу вам экскурсию 2021 годом. Почти весь январь до 29 числа является относительно благоприятным периодом. Не попадите, друзья, важными стартами в период ретроградного Меркурия (с 30 января по 21 февраля) – дело, начатое в такой период, будет тормозиться и не даст хорошего результата. Но с 30 января по 21 февраля Меркурий, осуществляя свой ретроградный путь, задерживается в знаке "Водолея" и проведет там весь период с 8 января по 16 марта. За это время Меркурий через неординарные человеческие умы может подарить миру множество новых идей и открытий", - отмечает Осипенко.

Так, Новый год по восточному календарю начнется во второе новолуние после дня зимнего солнцестояния. Это будет год Белого Металлического Быка.

"Так что не спешите его встречать в январе. В Китае - это будет уже 12 февраля - из-за разницы во времени. Китайцы верят, что в год Быка хорошо осваивать новую специальность, много работать и накапливать деньги и знания. Благоприятный год для строительства семьям дома, для брака, который будет долгим и счастливым. Отмечаем следующий большой благоприятный период с 22 февраля по 20 мая. Обращаю ваше внимание на то, что каждый год в марте-месяце перед днем весеннего равноденствия мы с вами проживаем 5 (иногда шесть) нулевых солнечных дней. В 2021 году - это дни с 15 до 20 марта. Не планируйте на эти дни свои важные дела - в них, по статистике, очень сложная судьба. А еще в марте мы с вами отметим важный праздник. 21 марта 2021 года начнется Новый солнечный год Лошади за 32-летним календарем древних ариев", - рассказывает астролог.

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Она добавляет, что не стоит рисковать важными процессами с 21 мая по 23 июня - в ретроградного Меркурия еще добавится период затмений.

"На этот раз Меркурий, благодаря своему обратному движению, надолго задержится в знаке "Близнецы" и проведет там время с 4 мая по 11 июля. Он поможет выпускникам терпеливо справиться с огромным багажом знаний и успешно сдать выпускные экзамены и вступительные тесты. 26 мая состоится полное лунное затмение, а 10 июня - кольцеобразное солнечное. Важных дел в этот период не начинайте. А у всех, кто будет праздновать свой день рождения вблизи и между этими затмениями - включится программа значимых изменений в течение года", - подчеркивает астролог.

Кроме этого, на период с 24 июня по 26 сентября вы можете планировать важные в вашей жизни события и дела. Выбирайте только правильные и благоприятные дни.

"С 27 сентября по 19 октября - будет уже третий период ретроградного Меркурия. На этот раз планета задержится в еще одном воздушном знаке. Весь период с 30 августа по 6 ноября Меркурий будет находиться в знаке "Весов" и поможет людям именно дипломатическим путем решать конфликтные ситуации, а также даст достаточно времени на принятие важного решения. В это время никто никуда не спешит. Небольшим, но благоприятным этапом будет для нас всех период с 20 октября по 15 ноября", - объясняет Осипенко.

Астролог акцентирует внимание на том, что дальше мы войдем в кармический коридор, в котором проживем 19 ноября - частичное лунное затмение, а 4 декабря - полное солнечное затмение.

"Внимание всем, кто будет в этом интервале и плюс-минус неделя от него праздновать свои дни рождения: следующий 2022 год может оказаться для вас очень судьбоносным. А в следующий Новый год мы войдем с Вами в период ретроградной Венеры, который начнется 19 декабря и продлится до 29 января 2022 года. Это не очень удачный период для дорогих покупок, оформления брачных и финансовых союзов, пластических операций. На отмеченные мной благоприятные периоды вы можете запланировать важные значимые дела, дорогие покупки, оформление важных документов, свадьбу, плановые операции и другие важные для вас события. Выбирайте хороший день с помощью нашего астрологического календаря и пусть в 2021 году все в вашей жизни реализуется легко и успешно!", - заключает она.

Как сообщалось ранее в УНН, астролог рассказал, какие коктейли предпочитают разные знаки зодиака.