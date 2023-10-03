"Що дешевше: зупинити рф зараз чи чекати, поки кровожерливі амбіції суттєво зростуть?" - у Зеленського відповіли критикам допомоги України

Цитата

«Так, зрозуміло, що Україні потрібні артилерійські снаряди, далекобійні ракети та системи протиповітряної оборони. Виживання країни, людей – ось що таке зброя для нас тут і зараз. Але й вам (партнерам) конче потрібно, щоб у України були артилерійські снаряди, далекобійні ракети та системи протиповітряної оборони. Тому що це про існування, про правила, про майбутнє, про… економіку/математику, про що дешевше: «зупинити рф зараз чи чекати, поки кровожерливі амбіції РФ суттєво зростуть?», - написав Подоляк у Telegram.

Він зазначив: політики розповідатимуть, що підтримка України - це дорого сьогодні, але «не скажуть головного: завтрашні наслідки будуть значно дорожчими».

Результати російської агресії будуть значно дорожчими для глобальної безпеки та стабільності, економіки та міжнародного права, вказав Подоляк.

Доповнення

Минулими вихідними Конгрес США ухвалив, а президент Сполучених Штатів Джо Байден підтримав тимчасовий бюджет без допомоги Україні.

В оборонному відомстві США повідомили, що можуть передати Україні зброї ще на 5,4 млн доларів.