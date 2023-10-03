"Що дешевше: зупинити рф зараз чи чекати, поки кровожерливі амбіції суттєво зростуть?" - у Зеленського відповіли критикам допомоги України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до партнерів України щодо надання допомоги для боротьби з російською агресією. Він зазначив, що підтримка України конче потрібна для самих партнерів, повідомляє УНН.
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«Так, зрозуміло, що Україні потрібні артилерійські снаряди, далекобійні ракети та системи протиповітряної оборони. Виживання країни, людей – ось що таке зброя для нас тут і зараз. Але й вам (партнерам) конче потрібно, щоб у України були артилерійські снаряди, далекобійні ракети та системи протиповітряної оборони. Тому що це про існування, про правила, про майбутнє, про… економіку/математику, про що дешевше: «зупинити рф зараз чи чекати, поки кровожерливі амбіції РФ суттєво зростуть?», - написав Подоляк у Telegram.
Він зазначив: політики розповідатимуть, що підтримка України - це дорого сьогодні, але «не скажуть головного: завтрашні наслідки будуть значно дорожчими».
Результати російської агресії будуть значно дорожчими для глобальної безпеки та стабільності, економіки та міжнародного права, вказав Подоляк.
Доповнення
Минулими вихідними Конгрес США ухвалив, а президент Сполучених Штатів Джо Байден підтримав тимчасовий бюджет без допомоги Україні.
В оборонному відомстві США повідомили, що можуть передати Україні зброї ще на 5,4 млн доларів.