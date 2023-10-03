Пентагон може передати зброї Україні ще на 5,4 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. В оборонному відомстві США повідомили, що можуть передати Україні зброї ще на 5,4 млн доларів. Про це пише Голос Америки, передає УНН.
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“Пентагону є можливість передати Україні зброї ще на $5,4 млрд. Наразі США можуть здійснювати поставки зі своїх складів на цю суму, щоб забезпечити термінові потреби ЗСУ на полі бою”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Новий пакет допомоги для України незабаром оголосять США. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр, зазначивши, що за Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція.