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Щеплення вакциною AstraZeneca призупинили ще чотири країни ЄС

Щеплення вакциною AstraZeneca призупинили ще чотири країни ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Німеччина, Італія, Іспанія та Франція вслід за іншими країнами також призупинили вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca. Про це пише DW, передає УНН.

Німеччина

“Після нових повідомлень про тромбози церебральних вен у зв’язку з вакцинацією в Німеччині та Європі, Інститут імені Пауля Ерліха вважає необхідним подальші розслідування”, — заявило міністерство охорони здоров’я Німеччини у понеділок, 15 березня. Саме Інститут імені Пауля Ерліха опікується питаннями вакцинації в Німеччині.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) вирішить, чи вплинуть нові висновки на допуск вакцини в ЄС, зазначило міністерство.

Одразу після ФРН у понеділок про призупинення вакцинації препаратом AstraZeneca заявили також у Франції, Італії та Іспанії.

Франція

Так, президент Франції Еммануель Макрон заявив, призупинення використання вакцини є застережним заходом.

Італія

В Італії агентство лікарських засобів повідомило, що це є тимчасовим заходом, який діятиме на всій території країни.

Іспанія

Окрім того, ввечері у понеділок про призупинення використання вакцини AstraZeneca заявили у МОЗ Іспанії — у цій країні препарат не застосовуватимуть щонайменше наступні два тижні.

Контекст

Таким чином, щонайменше 18 країн призупинили щеплення свого населення від COVID-19 препаратом AstraZeneca через випадки утворення тромбів після застосування вакцини.

Зокрема, вакцинацію призупинили Данія, Норвегія, Нідерланди, Ісландія, Італія і Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія і Болгарія, Люксембург і Таїланд. Італія і Австрія припинили використання певних партій препарату як запобіжний захід.

В МОЗ України повідомили, що не планують зупиняти щеплення вакциною AstraZeneca.

При цьому у самій компанії в неділю опублікували заяву, в якій запевнили у безпеці своєї вакцини.

Всесвітня організація охорони здоров’я запевняє, що користь вакцини від COVID-19 AstraZeneca перевищує негативні дані про неї. Очікується, що експерти ВООЗ у вівторок повинні зустрітися для розгляду питання про безпеку цієї вакцини.

Європейське агентство з лікарських засобів збереться на термінове засідання, присвячене ситуації довкола вакцини AstraZeneca, у четвер, 18 березня.

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