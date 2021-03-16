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Прививки вакциной AstraZeneca приостановили еще четыре страны ЕС

Прививки вакциной AstraZeneca приостановили еще четыре страны ЕС

Киев  •  УНН

 • 16661 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Германия, Италия, Испания и Франция вслед за другими странами также приостановили вакцинацию против коронавируса вакциной AstraZeneca. Об этом пишет DW, передает УНН.

Германия

“После новых сообщений о тромбозе церебральных вен в связи с вакцинацией в Германии и Европе, Институт имени Пауля Эрлиха считает необходимым дальнейшие расследования”, — заявило министерство здравоохранения Германии в понедельник, 15 марта. Именно Институт имени Пауля Эрлиха занимается вопросами вакцинации в Германии.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) решит, повлияют новые выводы на допуск вакцины в ЕС, отметил министерство.

Сразу после ФРГ в понедельник о приостановлении вакцинации препаратом AstraZeneca заявили также во Франции, Италии и Испании.

Франция

Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о приостановлении использования вакцины как меры предосторожности.

Италия

В Италии агентство лекарственных средств сообщило, что это временная мера, которая будет действовать на всей территории страны.

Испания

Кроме того, вечером в понедельник о приостановлении использования вакцины AstraZeneca заявили в Минздраве Испании — в этой стране препарат не будут применять минимум следующие две недели.

Контекст

Таким образом, по меньшей мере 18 стран приостановили прививки своего населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за случаев образования тромбов после применения вакцины.

В частности, вакцинацию приостановили Дания, Норвегия, Нидерланды, Исландия, Италия и Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария, Люксембург и Таиланд. Италия и Австрия прекратили использование определенных партий препарата в качестве меры пресечения.

В Минздраве Украины сообщили, что не планируют останавливать прививки вакциной AstraZeneca.

При этом в самой компании в воскресенье опубликовали заявление, в котором заверили в безопасности своей вакцины.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что польза вакцины от COVID-19 AstraZeneca превышает негативные данные о ней. Ожидается, что эксперты ВОЗ во вторник должны встретиться для рассмотрения вопроса о безопасности этой вакцины.

Европейское агентство по лекарственным средствам соберется на экстренное заседание, посвященное ситуации вокруг вакцины AstraZeneca, в четверг, 18 марта.

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