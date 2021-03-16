Прививки вакциной AstraZeneca приостановили еще четыре страны ЕС

Таким образом, по меньшей мере 18 стран приостановили прививки своего населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за случаев образования тромбов после применения вакцины.
В частности, вакцинацию приостановили Дания, Норвегия, Нидерланды, Исландия, Италия и Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария, Люксембург и Таиланд. Италия и Австрия прекратили использование определенных партий препарата в качестве меры пресечения.
В Минздраве Украины сообщили, что не планируют останавливать прививки вакциной AstraZeneca.
При этом в самой компании в воскресенье опубликовали заявление, в котором заверили в безопасности своей вакцины.
Всемирная организация здравоохранения утверждает, что польза вакцины от COVID-19 AstraZeneca превышает негативные данные о ней. Ожидается, что эксперты ВОЗ во вторник должны встретиться для рассмотрения вопроса о безопасности этой вакцины.
Европейское агентство по лекарственным средствам соберется на экстренное заседание, посвященное ситуации вокруг вакцины AstraZeneca, в четверг, 18 марта.