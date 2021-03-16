Прививки вакциной AstraZeneca приостановили еще четыре страны ЕС

Германия

“После новых сообщений о тромбозе церебральных вен в связи с вакцинацией в Германии и Европе, Институт имени Пауля Эрлиха считает необходимым дальнейшие расследования”, — заявило министерство здравоохранения Германии в понедельник, 15 марта. Именно Институт имени Пауля Эрлиха занимается вопросами вакцинации в Германии.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) решит, повлияют новые выводы на допуск вакцины в ЕС, отметил министерство.

Сразу после ФРГ в понедельник о приостановлении вакцинации препаратом AstraZeneca заявили также во Франции, Италии и Испании.

Франция

Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о приостановлении использования вакцины как меры предосторожности.

Италия

В Италии агентство лекарственных средств сообщило, что это временная мера, которая будет действовать на всей территории страны.

Испания

Кроме того, вечером в понедельник о приостановлении использования вакцины AstraZeneca заявили в Минздраве Испании — в этой стране препарат не будут применять минимум следующие две недели.

Контекст