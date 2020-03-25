Ще у однієї особи, яка прибула евакуаційним рейсом в "Бориспіль", виявили коронавірус

КИЇВ. 25 березня. УНН. Минулої доби в рамках заходів щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції, мандрівникам з евакуаційних рейсів в аеропорту "Бориспіль" проводили експрестести для перевірки на COVID-19. В одного з пасажирів під час такої перевірки виявили коронавірус, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ДПСУ.