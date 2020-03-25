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Ще у однієї особи, яка прибула евакуаційним рейсом в "Бориспіль", виявили коронавірус

Київ • УНН

 • 15388 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Минулої доби в рамках заходів щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції, мандрівникам з евакуаційних рейсів в аеропорту "Бориспіль" проводили експрестести для перевірки на COVID-19. В одного з пасажирів під час такої перевірки виявили коронавірус, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ДПСУ.

Так, минулої доби український кордон перетнули майже 19 тисяч осіб, з яких понад 11 тисяч осіб – це українці, які повернулися із-за кордону. Також на виїзд оформлено 2370 іноземців, а в Україну через дію обмеження не пропущено майже 30 іноземних громадян.

За добу було проведено температурний скринінг та опитування щодо стану здоров’я близько 13 тисяч осіб. Крім того, оформлювалися інформативні згоди та пам’ятки про самоізоляцію.

Також мандрівникам з евакуаційних рейсів в аеропорту "Бориспіль" проводили експрестести для перевірки на COVID-19.

"Позитивний результат на наявність коронавірусної інфекції експрестест показав у одного пасажира, який прибув з країни Середнього Сходу. Варто зазначити, що цей чоловік повівся розважливо та самостійно зголосився пройти відповідну перевірку. Його направили в одну з лікарень столиці", - йдеться у повідомленні.

Також вчора за сприяння Держприкордонслужби України транспортними засобами наданими місцевою владою та ДСНС забезпечено перевезення через кордон понад 3,2 тисячі українців, які прибули до кордону пішки.

Як повідомлялося в УНН, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 113 випадків COVID-19 в Україні. 

Нагадаємо, у чоловіка виявили коронавірус під час перевірки в аеропорту "Бориспіль" у понеділок, 23 березня.  

Також повідомлялося, що жінка, у якої в "Борисполі" виявили коронавірус, намагалася залишити аеропорт.

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