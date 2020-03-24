Жінка, у якої в "Борисполі" виявили коронавірус, намагалася залишити аеропорт

КИЇВ. 24 березня. УНН. Минулої доби співробітники Держприкордонслужби України під час перевірки стану здоров'я громадян, які в’їжджають на територію держави, виявили коронавірусну інфекцію в українки. Громадянка, попри вимоги лікарів, хотіла пройти лінію паспортного контролю та залишити межі летовища. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.