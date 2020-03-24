Жінка, у якої в "Борисполі" виявили коронавірус, намагалася залишити аеропорт
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Минулої доби співробітники Держприкордонслужби України під час перевірки стану здоров'я громадян, які в’їжджають на територію держави, виявили коронавірусну інфекцію в українки. Громадянка, попри вимоги лікарів, хотіла пройти лінію паспортного контролю та залишити межі летовища. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.
"Протягом 23 березня український кордон перетнули менше 16 тисяч осіб, з яких близько 9,5 тисячі осіб – це українці, які повернулися з-за кордону", - повідомили у пресслужбі.
Зазначається, що за минулу добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування щодо стану здоров’я понад 10,7 тисячі осіб, які встановленим порядком отримали інформативні згоди та пам’ятки про самоізоляцію.
"Мандрівникам з підвищеною температурою, скаргами на здоров’я проводили експрес-тести для перевірки на COVID-19, які у більшості випадків показували відсутність захворювання.
Особа, у якої експрес-тест виявився позитивним, прилетіла в аеропорт "Бориспіль" евакуаційним рейсом з однієї із країн ЄС. Ця пасажирка, громадянка України, попри вимоги лікарів, хотіла пройти лінію паспортного контролю та залишити межі летовища. Після роз’яснювальної роботи щодо необхідності подальшого медичного обстеження її направили в одну з лікарень столиці", - зазначили прикордонники.
Вони закликали громадян, які прибувають в Україну - свідомо ставитись до свого здоров’я та безпеки оточуючих, не приховувати симптомів захворювань, скарг на самопочуття.
У ДПСУ також зазначили, що більшість мандрівників, які підозрюють наявність захворювання – ініціативно повідомляють про це на кордоні.
Також повідомляється, що вчора за сприяння ДПСУ транспортними засобами, наданими місцевою владою та ДСНС, забезпечено перевезення через кордон майже 1,8 тисячі українців, які прибули до кордону пішки.
Нагадаємо, у неділю у чоловіка виявили коронавірус під час перевірки в аеропорту "Бориспіль".