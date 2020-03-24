Женщина, у которой в "Борисполе" обнаружили коронавирус, пыталась покинуть аэропорт
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины во время проверки состояния здоровья граждан, въезжающих на территорию государства, обнаружили коронавирусную инфекцию в украинки. Гражданка, несмотря на требования врачей, хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"В течение 23 марта украинскую границу пересекли меньше 16 тысяч человек, из которых около 9,5 тысячи человек - это украинцы, вернувшиеся из-за границы", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что за минувшие сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья более 10,7 тысячи человек, в установленном порядке получили информативные согласия и памятки о самоизоляции.
"Путешественникам с повышенной температурой, жалобами на здоровье проводили экспресс-тесты для проверки на COVID-19, которые в большинстве случаев показывали отсутствие заболевания.
Женщина, у которой экспресс-тест оказался положительным, прилетела в аэропорт "Борисполь" эвакуационным рейсом из одной из стран ЕС. Эта пассажирка, гражданка Украины, несмотря на требования врачей, хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта. После разъяснительной работы о необходимости дальнейшего медицинского обследования, ее направили в одну из больниц столицы", - отметили пограничники.
Они призвали граждан, прибывающих в Украину - сознательно относиться к своему здоровью и безопасности окружающих, не скрывать симптомов заболеваний, жалоб на самочувствие.
В ГПСУ также отметили, что большинство путешественников, которые подозревают наличие заболевания - инициативно сообщают об этом на границе.
Также сообщается, что вчера при содействии ГПСУ транспортными средствами, предоставленными местными властями и ГСЧС, обеспечена перевозка через границу почти 1,8 тысячи украинцев, которые прибыли к границе пешком.
Напомним, в воскресенье у мужчины обнаружили коронавирус при проверке в аэропорту "Борисполь".