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Еще у одного человека, который прибыл эвакуационным рейсом в "Борисполь", обнаружили коронавирус

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. За прошедшие сутки в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции, путешественникам из эвакуационных рейсов в аэропорту "Борисполь" проводили экспресс-тесты для проверки на COVID-19. У одного из пассажиров во время такой проверки обнаружили коронавирус, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПСУ.

Так, за минувшие сутки украинскую границу пересекли почти 19 тысяч человек, из которых более 11 тысяч человек - это украинцы, вернувшиеся из-за границы. Также на выезд оформлено 2370 иностранцев, а в Украине из-за действия ограничения не пропущено почти 30 иностранных граждан.

За сутки было проведено температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья около 13 тысяч человек. Кроме того, оформлялись информативные согласия и памятки о самоизоляции.

Также путешественникам из эвакуационных рейсов в аэропорту "Борисполь" проводили экспресс-тесты для проверки на COVID-19.

"Положительный результат на наличие коронавирусной инфекции экспресс-тест показал у одного пассажира, который прибыл из страны Среднего Востока. Стоит отметить, что этот человек повел себя разумно и самостоятельно вызвался пройти соответствующую проверку. Его направили в одну из больниц столицы", - говорится в сообщении.

Также вчера при содействии Госпогранслужбы Украины транспортными средствами предоставленными местными властями и ГСЧС обеспечена перевозка через границу более 3,2 тысячи украинцев, которые прибыли к границе пешком.

Как сообщалось в УНН, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 113 случаев COVID-19 в Украине.

Напомним, у мужчины обнаружили коронавирус при проверке в аэропорту "Борисполь" в понедельник, 23 марта.

Также сообщалось, что женщина, у которой в "Борисполе" обнаружили коронавирус, пыталась покинуть аэропорт.

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