Ще троє людей одужали від коронавірусу на Кіровоградщині

"За минулу добу зареєстрували чотири нових випадки захворювання на коронавірус. Йдеться про трьох жінок та чоловіка, які проживають у Кропивницькому. Також вчора фахівці зафіксували три випадки одужання", - зазначили в пресслужбі.

Недугу побороли двоє чоловіків і жінка з обласного центру.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 15 648 випадків COVID-19, з них 408 летальних.