Ще троє людей одужали від коронавірусу на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 травня. УНН. Ще три випадки одужання від коронавірусу зафіксували на Кіровоградщині минулої доби. Про це поінформували в преccлужбі Кіровоградської ОДА, передає УНН.
"За минулу добу зареєстрували чотири нових випадки захворювання на коронавірус. Йдеться про трьох жінок та чоловіка, які проживають у Кропивницькому. Також вчора фахівці зафіксували три випадки одужання", - зазначили в пресслужбі.
Недугу побороли двоє чоловіків і жінка з обласного центру.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 15 648 випадків COVID-19, з них 408 летальних.