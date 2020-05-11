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Ще троє людей одужали від коронавірусу на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 травня. УНН. Ще три випадки одужання від коронавірусу зафіксували на Кіровоградщині минулої доби. Про це поінформували в преccлужбі Кіровоградської ОДА, передає УНН.

Ще троє людей одужали від коронавірусу на Кіровоградщині

"За минулу добу зареєстрували чотири нових випадки захворювання на коронавірус. Йдеться про трьох жінок та чоловіка, які проживають у Кропивницькому. Також вчора фахівці зафіксували три випадки одужання", - зазначили в пресслужбі.

Недугу побороли двоє чоловіків і жінка з обласного центру.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 15 648 випадків COVID-19, з них 408 летальних.

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