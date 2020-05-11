Еще три человека выздоровели от коронавируса в Кировоградской области

"За прошедшие сутки зарегистрировали четыре новых случая заболевания коронавирусом. Речь идет о трех женщинах и мужчине, которые проживают в Кропивницком. Также вчера специалисты зафиксировали три случая выздоровления", - отметили в пресс-службе.

Болезнь победили двое мужчин и женщина из областного центра.

Напомним, в Украине зафиксировано 15 648 случаев COVID-19, из них 408 летальных.