Ще трьом учасникам "самооборони Криму" повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Трьом "Самооборонівцям", які захоплювали адміністративні будівлі у тимчасово окупованому Сімферополі та несли службу на незаконно створеному блок-пості, повідомлено про підозри. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим та місті Севастополі.
"Прокуратура автономії спільно з ГУНП в АР Крим та м. Севастополя, повідомила про підозру трьом учасникам незаконного збройного формування "Самооборона Криму" за ч. 2 ст. 260 КК України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років", - йдеться в повідомленні.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що один із підозрюваних, починаючи з лютого 2014 року був учасником незаконного збройного формування "Самооборона Криму". Під час мітингу на підтримку територіальної цілісності України 26 лютого 2014 року, разом з іншими "самооборонівцями" брав участь у затриманні проукраїнських активістів, а також захопленні будівлі Верховної Ради АР Крим, здійснював блокування та захоплення адміністративних будівель у м. Сімферополі. Пізніше нагороджений представниками окупаційної адміністрації медалями "За возвращение Крыма" та "За защиту Крыма".
"Ще двоє підозрюваних, громадян України, протягом лютого-березня 2014 року здійснювали «контрольно-пропускний режим» на незаконно створеному блок-пості при в’їзді до м. Джанкой АР Крим. Погрожуючи застосуванням фізичної сили та вогнепальної зброї, підозрювані здійснювали перевірки документів осіб та обшукували транспортні засоби, а також брали участь у затриманні українських громадян на території півострова", - зазначається в повідомленні.
Наголошується, що на даний час, "самооборонівців" оголошено в розшук.
Нагадаємо, у поточному році, під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим та міста Севастополя, повідомлено підозру 40 учасникам НЗФ “Самооборона Криму”, загалом про підозру повідомлено вже 237 особам.