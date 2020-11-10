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Еще трем участникам "самообороны Крыма" сообщили о подозрении

Еще трем участникам "самообороны Крыма" сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Трем "Самообороновцам", которые захватывали административные здания во временно оккупированном Симферополе и несли службу на незаконно созданном блок-посту, сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым и городе Севастополе.

"Прокуратура автономии совместно с ГУНП в АР Крым и г. Севастополя, сообщила о подозрении трем участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" по ч. 2 ст. 260 УК Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет" , - говорится в сообщении.

Так, досудебным расследованием установлено, что один из подозреваемых, начиная с февраля 2014 года был участником незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Во время митинга в поддержку территориальной целостности Украины 26 февраля 2014 года, вместе с другими "самообороновцами" участвовал в задержании проукраинских активистов, а также захвате здания Верховной Рады АР Крым, осуществлял блокировки и захват административных зданий в г. Симферополе. Позже награжден представителями оккупационной администрации медалями "За возвращение Крыма" и "За защиту Крыма".

"Еще двое подозреваемых, граждан Украины, в течение февраля-марта 2014 года осуществляли "контрольно-пропускной режим" на незаконно созданном блок-посту при въезде в г. Джанкой АР Крым. Угрожая применением физической силы и огнестрельного оружия, подозреваемые осуществляли проверки документов лиц и обыскивали транспортные средства, а также участвовали в задержании украинских граждан на территории полуострова", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время, "самообороновцы" объявлены в розыск.

Напомним, в текущем году, под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и города Севастополя, сообщено подозрение 40 участникам НЗФ "Самооборона Крыма", в общем о подозрении сообщено уже 237 лицам.

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