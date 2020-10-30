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Підозру за участь у "Самообороні Криму" цього року оголосили 40 особам

Підозру за участь у "Самообороні Криму" цього року оголосили 40 особам

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У поточному році, під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим та міста Севастополя, повідомлено підозру 40 учасникам НЗФ “Самооборона Криму”, загалом про підозру повідомлено вже 237 особам. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури автономії.

“З початку 2020 року повідомлено про підозру 40 учасникам незаконного збройного формування “Самооборона Криму”, які у 2014 році сприяли окупації півострову Крим. “Самооборонівцям” повідомлено про підозри за ознаками злочину, передбаченого ст. 260 КК України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань або участь у їх діяльності)", - йдеться у повідомленні.

Загалом, як зазначається, правоохоронці ідентифікували та встановили повні анкетні дані понад 1300 осіб, які брали участь у діяльності зазначеного формування, з яких "237 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 260 КК України".

Нагадаємо, у серпні на території Києва проведено обшуки та повідомлено про підозру учаснику незаконного збройного формування “Самооборона Криму".

Українські Національні Новини

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