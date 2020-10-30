Подозрение за участие в "Самообороне Крыма" в этом году объявили 40 лицам
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В текущем году, под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и города Севастополя, сообщено подозрение 40 участникам НВФ "Самооборона Крыма", в общем о подозрении сообщено уже 237 лицам. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры автономии.
"С начала 2020 года сообщено о подозрении 40 участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", которые в 2014 году способствовали оккупации полуострова Крым. "Самообороновцам" сообщено о подозрениях по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности)", - говорится в сообщении.
В общем, как сказано, правоохранители идентифицировали и установили полные анкетные данные более 1300 человек, которые участвовали в деятельности указанного формирования, из которых "237 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 260 УК Украины".
Напомним, в августе на территории Киева проведены обыски и сообщено о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".