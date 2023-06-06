Ще плюс 800: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 211 150 осіб, 3860 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 211150 (+800) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3860 (+12) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7543 (+20) од,
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- артилерійських систем – 3603 (+36) од,
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- РСЗВ – 590 (+6) од,
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- засоби ППО ‒ 351 (+2) од,
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- літаків – 313 (+0) од,
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- гелікоптерів – 299 (+1) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23),
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- крилаті ракети ‒ 1171 (+35),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6332 (+20) од,
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- спеціальна техніка ‒ 489 (+5).
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Доповнення
Українська авіація за добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.