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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Еще плюс 800: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

Киев • УНН

 • 278484 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 211 150 человек, 3860 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Еще плюс 800: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.23 ориентировочно составили: 

  • личного состава - около 211150 (+800) человек ликвидировано,
  • танков - 3860 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 7543 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 3603 (+36) ед,
  • РСЗО – 590 (+6) ед,
  • средства ПВО - 351 (+2) ед,
  • самолетов – 313 (+0) ед,
  • вертолетов – 299 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3212 (+23),
  • крылатые ракеты  - 1171 (+35),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6332 (+20) ед,
  • специальная техника - 489 (+5).

Дополнение

Украинская авиация за сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Украинские Национальные Новости

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