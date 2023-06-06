Еще плюс 800: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 211 150 человек, 3860 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 211150 (+800) человек ликвидировано,
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- танков - 3860 (+12) ед,
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- боевых бронированных машин - 7543 (+20) ед,
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- артиллерийских систем – 3603 (+36) ед,
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- РСЗО – 590 (+6) ед,
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- средства ПВО - 351 (+2) ед,
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- самолетов – 313 (+0) ед,
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- вертолетов – 299 (+1) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3212 (+23),
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- крылатые ракеты - 1171 (+35),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6332 (+20) ед,
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- специальная техника - 489 (+5).
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Дополнение
Украинская авиация за сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.